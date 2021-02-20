Ростовчанка обчистила соседа, когда нашла его ключ в почтовом ящике

В Ростове поймали женщину, подозреваемую в совершении кражи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области задержали женщину, подозреваемую в совершении кражи.

В новочеркасский отдел полиции обратился местный житель и сообщил, что у него пропали два мобильных телефона и золотое кольцо. Общая сумма похищенного составила порядка 26 тысяч рублей. Полицейские незамедлительно занялись поисками злоумышленника.

В ходе оперативных действий им удалось найти и задержать подозреваемую. Ей оказалась 40-летняя соседка потерпевшего. Отрицать своей вины женщина не стала, она сообщила, что нашла ключ от соседской квартиры в незапертом почтовом ящике. Им-то она и открыла дверь. Часть похищенного злоумышленница успела перепродать, но то, что осталось, полицейские изъяли и вернули законному владельцу.

- В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Дону два брата обнесли трансформаторную будку.

Они признались, что заранее планировали преступление.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!