В центре Ростова пенсионерка попала под троллейбус

Женщину повезли в больницу в карете скорой помощи Фото: Олег УКЛАДОВ

Медики доставили в больницу 68-летнюю дончанку, которая попала под троллейбус в центре Ростова. Авария произошла утром в субботу, 20 февраля.

Свидетелями происшествия стали десятки горожан, оказавшиеся неподалеку от Московской, 53 в час-пик – около 8:40.

По предварительной информации, рядом с Центральным рынком пенсионерка переходила дорогу по пешеходному переходу. В это время троллейбус поворачивал с Соборного, но быстро остановиться перед пожилой женщиной не успел.

Сразу после столкновения прохожие вызвали скорую. На место приехали медики и сотрудники регионального УГИБДД.

- Сейчас обстоятельства аварии устанавливаются. По факту проводится проверка, - отметили в пресс-службе.

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