В Таганроге во время пожара в частном доме пострадал местный житель

Спасатели пришли на помощь Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Таганроге в частном доме, расположенном в 8-ом переулке, в одной из жилых комнат на площади 30 квадратных метров вспыхнул пожар. Огонь оперативно потушили прибывший на место ЧП спасатели. Но, когда работы почти завершились, там обнаружили 35-летнего мужчину с многочисленными ожогами.

- Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Теперь мужчине придется пройти курс восстановительных процедур, на которые потребуется время. Причина возгорания в частном доме уточняется, пояснили в МЧС.

В январе в Таганроге, напомним, случился крупный пожар в многоквартирном жилом доме на улице Большой Бульварной. Спасатели эвакуировали 30 человек. Кровля здания полностью выгорела. Мэрия Таганрога на время разместила жильцов дома в гостиницах.

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Рассказываем подробности ЧП (подробности)

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