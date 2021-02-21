Народный календарь на 21 февраля: в этот день рекомендуется точить ножи

Народный календарь на 21 февраля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Народный календарь а 21 февраля: этот день носит название Захария Серповидца. Наши предки считали, что родившиеся в эту дату будут обладать пророческим даром. Чтобы его иметь следует искренне молиться покровителю этого дня. Лучше всего еще при этом иметь при себе камень гранат.

По этому дню также предсказывали погоду. Если 21 февраля ударяли сильные морозы, то зима обещала быть короткой. А если вокруг луны появились круги или дуги, то это значило, что снег скоро растает. А также если дворовая собака валялась по снегу, то скоро должно было прийти тепло.

Заядлые рыбаки знали, что после 20 февраля рыба переставала клевать. Городские жители в этот день должны были точить ножи. Но категорически запрещено было в этот день посещать хирургов и зубных врачей - это лечение могло стать неудачным. Сны в ночь с 20 на 21 февраля считались вещими. Считалось, что это очень благоприятный день для проведения свадеб. В старину в это время продолжались молодежные посиделки.

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