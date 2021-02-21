В Ростовской области на покупку пожарных машин потратят 80 миллионов рублей

Технику передадут «Противопожарной службе Ростовской области» Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти донского региона планируют купить восемь пожарных автоцистерн. На приобретение техники из бюджета потратят около 80 миллионов рублей. Об этом сообщили в правительстве региона в воскресенье, 21 февраля.

- После покупки машины распределят по пожарным частям, - уточнили в пресс-службе.

Распоряжение подписал лично губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Известно, что всю новую технику передадут в региональную «Противопожарную службу». В ее зоне ответственности находятся районы и сельские поселения. В штате работают более полутысячи человек. Они не только тушат пожары, но и оказывают помощь при подтоплении территорий, ликвидации последствий аварий и многое другое.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда-Ростов», в наступившем году новые пожарные части появятся в Белокалитвинском, Неклиновском, Октябрьском и Тацинском районах Ростовской области.

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