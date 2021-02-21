Семья пострадала во время пожара в многоэтажке в Таганроге

Пострадавших доставили в больницу. Фото: Архив КП

В одной из квартир таганрогской многоэтажки, расположенной по улице Вишнёвая, 19, этим утром вспыхнул пожар. Во время тушения огня пострадали двое. Об этом сообщили в региональной пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области в воскресенье, 21 февраля.

- Сообщение о возгорании поступило в 10:50. Прибывшие на место спасатели тушили огонь на площади три квадратных метра. Локализовать пожар удалось спустя десять минут, а полностью ликвидировать в 11:08, - рассказали в ведомстве.

Пожарные выяснили, что в квартире загорелись личные вещи пострадавших при пожаре супругов. По предварительной версии, это произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

В карете скорой помощи мужчину и женщину доставили в больницу, где врачи оказывают им медицинскую помощь.

Еще один пожар с пострадавшим произошел в Таганроге накануне.

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