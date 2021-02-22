Народный календарь на 22 февраля: лучшим решением будет приступить к лечению тревожащих заболеваний

Народный календарь на 22 февраля Фото: Дарья ИВАНОВА

Народный календарь на 22 февраля: рожденные в этот день становились хорошими тружениками. Эту дату именовали днем Панкратия. Наши предки считали, что если 22 февраля выставить семена на мороз, а затем снова занести в тепло, то они закалятся и дадут очень хорошие всходы.

Если в этот день стоит холодная погода, то март будет теплым. А ежели предыдущая ночь была темной и беззвездной, это значило, что зиме скоро придет конец. А если на этот день приходилась оттепель, стоит в скором времени ожидать холодов. Если запотевали стекла в оконных рамах, то вскоре наставало потепление.

О погоде судили и по поведению животных. Если разыгрывались индюки, это к снегу, если вдруг завизжала свинья - к непогоде, а если вы увидели рябчика на еловой ветви - к холодам.

Наши прадеды считали, что, если 22 февраля начать лечение от какого-либо заболевания, то обязательно скоро выздоровеешь. Сны в ночь с 21 на 22 февраля считались вещими, но если вы увидели во сне лук - это к слезам и неприятностям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Народный календарь на 21 февраля: в этот день рекомендуется точить ножи.

Мы узнали, какие приметы есть в народном календаре 18 февраля

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!