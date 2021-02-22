Миллионер из Таганрога лишился огромной суммы после звонка телефонного афериста

Мошенник украл у пенсионера 2,2 миллиона рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

77-летний пенсионер из Таганрога лишился всех сбережений из-за своей доверчивости. По телефону ему позвонил лжесотрудник банка и рассказал о том, что с его карты происходят попытки подозрительных финансовых операций. Защитить средства возможно, но для этого необходимо снять деньги, а после для безопасности перевести на специальный счет.

- Через терминал оплаты мужчина отправил крупные суммы с пластиковой карты на мобильные номера. Он лишился 2 миллионов 200 тысяч рублей, - рассказали в ГУ МВД по Ростовской области.

Спустя какое-то время пенсионер понял, что его обманули. Это произошло после того, как он попытался воспользоваться деньгами. Дончанин немедленно пошел в полицию, где написал заявление.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили дело по статье «Мошенничество». Сейчас полицейские устанавливают личность преступника.

В похожую историю попала жительница Волгодонска.

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