Народный календарь на 23 февраля: грешники становились жертвами леших и водяных

Народный календарь на 23 февраля Фото: Андрей АБРАМОВ

Народный календарь на 23 февраля: мужчинам в этот лучше не работать, потому что считалось, дела на лад явно не пойдут. Да и в общем-то, о какой работе может идти речь, когда все твои коллеги и друзья получают в этот день презенты от родных и милых дам. Наши предки советовали девушкам не дарить ножи и часы своим возлюбленным - это сулило скорое расставание.

Кроме как традиционного названия праздника, этот день еще именовался днем Прохора. Наши прадеды считали, что 23 февраля уже стоит начать прощаться с зимой, так как именно после этого праздника наступали весенние деньки. Даже ходило такое выражение, что зима на Прохора заохает. Даже, если в этот день бушевала стужа, то бояться ее не стоило, так как обычно она была недолгой.

Если кто-то в этот день заблуждался в лесу, тонул или пропадал без вести, считали, что это происки леших и водяных. Кроме того, считалось, что сгинувший человек был грешником, так как на безгрешных нечистая сила не покушалась. Чтобы защититься от неожиданной гибели, необходимо было молиться святому Харлампию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Народный календарь на 22 февраля: лучшим решением будет приступить к лечению тревожащих заболеваний.

Мы узнали, какие приметы есть в народном календаре 22 февраля.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!