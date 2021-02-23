В Ростове вспыхнула квартира в многоэтажке

Пожар произошел на Шаповалова, 1. Фото: Google. Карты

Во вторник, 23 февраля, в донской столице произошел пожар в одной из квартир жилого дома, расположенного в ЖК "Соловьиная роща". Спасатели тушили огонь на Шаповалова, 1"а".

- Огонь вспыхнул на площади три квадратных метра. Пожарным удалось быстро устранить возгорание, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

К счастью, во время пожара никто не пострадал. Эвакуировать людей из дома не пришлось.

Ранее пожар тушили в таганрогской многоэтажке. В одной из квартир загорелись личные вещи хозяев. По предварительной версии, огонь вспыхнул из-за неосторожного обращения. В карете скорой в больницу отвезли двоих пострадавших. Мужчина и женщина сильно надышались угарными газом и получили многочисленные ожоги тела. Донские врачи оказали им всю необходимую медицинскую помощь.

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