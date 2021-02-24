Отключение света в Ростове-на-Дону 24 февраля 2021 года: обесточивание пройдет во многих районах города

В Ростове анонсировали новые отключения света Фото: Алексей ФОКИН

Отключение света в Ростове-на-Дону 24 февраля 2021 года: без электричества местным жителям придется посидеть несколько часов. Обесточивание будет обусловлено проведением технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В среду, 24 февраля, с 9 до 12 часов отключения электричества ожидаются по адресам: ул. Кржижановского 62-94,43-75; ул. Шатурская 1-21,2-14; ул. Владиленская 55-187,42-126; ул. А. Блока 1-27, 2-28; ул. Я. Коласа 9-25, 10-30; пер. Гельца 17-35, 12-26; ул. Герцена 81-89.

С 9 до 16 часов отключений стоит ожидать жителям: ул. Н. Ополчения 81-137, 116-180; пер. Гвардейский 45-57, 46-56; ул. Черепахина 115-137, 96-128; 3-й переулок 28-36.

С 9 до 17 часов обесточат ул. Детская 196-244, 221-263; ул. Солидарности 219-291, 208-248; ул. Кржижановского 197-243, 222-264; пер. Роговский 1-69, 2-44; ул. Гарибальди 1-81, 2-78; пер. Равенства 5-67, 8-64; ул. Книжная 177-213, 196-246; ул. Новостроевская 173-219, 182-230; пер. Руднева 2-40, 58-78, 1-43, 61-73; пер. Коновалова 1-23, 2-20; пер. Днепродзержинский 2-26, 1-41; ул. 2-я Краснодарская 151-159, 96/1, 96/7, 96, 96/6, 98/2, 92/2; ул. 6-я Проектируемая 26А, 98; пер. Безымянный 27-31, 24-38; пер. Желябова 6, 16; ул. Кручинина 8-58, 5-57; ул. Межевая 160-168; ул. Нагорная 132-170, 129-177; пер. Рыбный 30, 34-44, 21-29; ул. Трудящихся 138-152, 155-191; ул. Портовая 141-181; пер. Булановский 1, 2-4; пер. Деревянко 2; ул. Тюхряева 4-20, 11-31; ул. Буйнакская 2-10, 1-7; ул. 28 линия 45-59; ул. 30-я линия 34-74,33-69; ул. 32-я линия 59-79, 62-76; ул. Некрасовская 1-73, 4-18, 24-76; пер. Силикатный 19-25, 12; ул. Скачкова 26-30.

А с 10 до 18 часов свет отключат на ул. Б.Садовая 71, 73, 75, 75/17.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отключение света в Ростове-на-Дону 20 февраля 2021 года: несколько улиц останутся без света в донской столице.

Мы выяснили, где в Ростове-на-Дону пройдут отключения электричества 20 февраля 2021 года.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!