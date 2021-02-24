Народный календарь на 24 февраля: для мира в семейной жизни жена била мужа прялкой

Народный календарь на 24 февраля Фото: Иван ВИСЛОВ

Народный календарь на 24 февраля: это день именовался Власовым днем. На него было принято с особым трепетом относиться к коровам. Люди ни в коем случае не закалывали на Власа "буренок". Хозяйки обязательно должны были хлебнуть крепкого меда, тогда корова непременно должна была начать хорошо доиться и быть ласковой. Кроме того, хорошей приметой считалось накормить скотину досыта самым хорошим кормом - тогда здоровье ее должно было быть крепким, а в семье будет царить мир и благодать.

В этот день наши предки начинали с огромным трепетом ждать весну. Особенно скоро она должна была прийти, если в этот день на улице много снега. А если а этот день уже приходилась оттепель, то это означало, что морозов больше не будет. Но если же вдруг деревья стояли в инее, то это, наоборот, - к морозам.

Как уже говорилось, в этот день хозяйки особенно следили за коровами, но не забывали и о своем быте. Чтобы в спальне у супругов все ладилось, 24 февраля жена должна была слегка стукнуть мужа прялкой, считалось, что тогда он будет ей верен и любить будет пуще прежнего.

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