В Ростове приняли решение о переезде "блошиных" рынков

В Ростове "блошиные" рынки переедут на новое место. Фото: телеграм "Ростов-на-Кону"

В донской столице решилась судьба "блошиных" рынков. Совсем недавно городские власти на портале «Активный ростовчанин» опубликовали опрос о маленьких рынках с различными товарами.

- В голосовании приняли участие 460 человек. 42,4 % опрошенных проголосовали за перенос «блошиных рынков» из центра города, 31,1 % считают, что их нужно ликвидировать, 26,5% опрошенных выступили за их сохранение, - сообщается в телеграм-канале "Ростов-на-Кону".

Таким образом, можно сказать, что сохранить рынки с огромным выбором различных вещей пожелали, как минимум, 70% ростовчан. Но примерно такое же количество горожан оказались против и высказались за то, чтобы убрать их из центра города.

После проведенного голосования администрацией города было принято решение отдать торговцам территорию бывшего вино-водочного завода, который расположен на перекрестке проспекта Буденновского и улицы Варфоломеева. Уже достигнуто соглашение по этому поводу с владельцем завода. Как отметил начальник управления торговли Ростова Константин Тихонов, это придаст стихийным рынкам «цивилизованный формат».

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