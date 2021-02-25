Отключение света в Ростове-на-Дону 25 февраля 2021 года: несколько улиц обесточат в донской столице

В Ростове анонсированы новые отключения света Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Отключение света в Ростове-на-Дону 25 февраля 2021 года: электричество отключат на несколько часов почти во всех районах города. Обесточивание ростовских улиц будет обусловлено проведением технических работ. Об этом сообщает компания "Донэнерго".

В четверг, 24 февраля, с 9 до 14 часов отключения света ожидаются на ул. Войкова 125-137, 88-96; пер. 3-й Поселковый 3-11; пер. 4-й Поселковый 9-21, 4-20; пер. 5-й Поселковый 1-15, 2-16.

С 9 до 16 часов электричества не будет по пер. Гвардейский 45-57, 46-54; ул. Черепахина 115-135, 96-126; 3-й переулок; пер. Скрыпника 26-28.

С 9 до 17 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители ул. Пахотная 1-31,20-86; просп. 40 Лет Победы 150-162; пер. Молочный 88-93, 64-68; ул. Зорге 38/195, 40-42; ул. Калинина 179-195, 194/11; ул. Петрозаводская 37-39; ул. Ровенская 73-109, 74-130; ул. Содружества 9-17, 34-36; ул. Закруткина 38-62, 35-47; ул. Советская 32-44; ул. Мясникова 75-93; ул. 1-я линия 14-40, 15-31; ул. 3-я линия 20-32, 15-33; ул. 5-я линия 2-26, 1-31; ул. 7-я линия 1-21, 2-20; ул. 9-я линия 2-4.

А с 10 до 15 часов обесточат просп. 40 лет Победы 246-308; ул. Красных Партизан 86-94, 81-87; ул. Каменогорская 1-11, 2-16; ул. Пахотная 135-191, 186-234; пер. Кузнецкостроевский 86-100, 61-83; ул. Новостроевская 221-245, 234-248; пер. Талинский 36-48, 39-61.

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