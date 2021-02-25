Радиатор и игровая приставка были похищены рецидивистом и его подельницей с дачи дончанки

В Ростовской области из дома местной жительницы пропали радиатор и игровая приставка Фото: "КП" Архив

В донском регионе задержали мужчину и женщину, подозреваемых в совершении кражи.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Правоохранители выяснили, что одна из местных жительниц вернулась к себе на дачу и заметила пропажу радиатора и игровой приставки. Общая сумма похищенного составляла порядка десяти тысяч рублей. Оперативники задержали подозреваемых в совершении преступления.

Ими оказались 28-летний мужчина, ранее судимый за хранение оружия и его 38-летняя подельница. Злоумышленники своей вины не отрицали и сообщили, что караулили, пока хозяйка покинет дом и погасит свет. А затем они, повредив окно, пробрались в дом. Правоохранителям удалось изъять только часть похищенного, а где оставшееся пока неизвестно.

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