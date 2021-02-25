На сделке по продаже дивана ростовчанка потеряла более 70 тысяч рублей

В донской столице мошенник лишил ростовчанку 70 тысяч рублей Фото: "КП" Архив

В донской столице местная жительница доверилась мошеннику и потеряла крупную сумму денег. Как только девушка поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Стражи порядка проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В отделении потерпевшая рассказала, что она выставила на продажу диван на одном из популярных сайтов. Очень скоро ей позвонил потенциальный покупатель и пообещал, что заберет его но только лишь при одном условии - покупку надо совершить по программе "безопасная сделка". Девушка согласилась, она перешла по ссылке, которую прислал злоумышленник, ввела все реквизиты банковской карты, а затем с ее счета списалось более 70 тысяч рублей.

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