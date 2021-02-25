Ростовские коммунальщики перешли на круглосуточный режим работы перед надвигающейся непогодой

Ростовские коммунальщики начали работать круглосуточно перед надвигающейся непогодой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшее время на донскую столицу обрушится непогода. В Ростове-на-Дону ожидается мокрый снег, переходящий в дождь. В результате таких осадков на дороге может образоваться гололедица.

- Коммунальные службы города уже переведены на круглосуточный режим работы, - сообщили в пресс-службе городской администрации

На особо опасных участках дежурит спецтехника. В большинстве своем опасными являются мосты, путепроводы, спуски, подъемы и социально значимые объекты. Перед надвигающейся непогодой было тщательно проверено наличие и работоспособность техсредств, а также обновлены запасы противогололедных материалов.

В мэрии пешеходов попросили быть крайне осторожными при такой погоде, особенно при перемещениях по городу. А автомобилистам необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Если же все-таки возникла аварийная ситуация, то необходимо обратиться в единую аварийно-диспетчерскую службу Департамента ЖКХ и энергетики по телефонам 264-26-64, 244-25-98, 244-26-91, 244-26-93 или аварийно-диспетчерские службы районов города.

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Спасатели напомнили жителям об осторожности в непогоду.

АЛЛО!

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