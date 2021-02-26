Отключение света в Ростове-на-Дону 26 февраля 2021 года: без электричества просидят сотни ростовчан

В Ростове пройдут новые отключения света Фото: Артем КИЛЬКИН

Отключение света в Ростове-на-Дону 26 февраля 2021 года: местным жителям предстоит побыть без света несколько часов. Обесточивание будет связано с проведением технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В пятницу, 26 февраля, с 9 до 14 часов отключения света ожидаются ул. Войкова 125-137, 88-96; пер. 3-й Поселковый 3-11; пер. 4-й Поселковый 9-21, 4-20; пер. 5-й Поселковый 1-15, 2-16.

С 9 до 16 часов электричества не будет на ул. Зорге 26, 28А, 28Б, 5; ул. Содружества 3; ул. Козлова 53-61, 54-60; ул. Нефедова 53, 59-61; пер. Братский 117-123, 146; пер. Доломановский 114, 116, 118, 115-121; ул. Зенитчиков 37-65, 40-62; пер. Гвардейский 78-106; ул. Козлова 30-52, 29-51; ул. Коровкина 48-78, 47-79; ул. Дранко (16-я улица) 64-102, 77-127; пер. Доломановский 111-133; ул. Нефедова 27-52, 34-42; ул. Козлова 53-61, 54-60; ул. Нефедова 53, 59-61; пер. Братский 117-123, 146; пер. Доломановский 114, 116, 118, 115-121; ул. Н. Ополчения 81-137, 116-180.

А с 9 до 17 часов свет отключат на ул. 6-я линия 20-38, 13-29; ул. 8-я линия 20-56, 11-53; ул. Мурлычёва 69-89, 64-78; просп. Буденновский 101; ул. Дранко 108А, 108Б, 112; ул. Козлова 65А.

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