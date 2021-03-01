Отключение света в Ростове-на-Дону 1 марта 2021 года: в первый весенний день без света останутся тысячи ростовчан

Новые отключения света ждут ростовчан в первый весенний день Фото: Артем КИЛЬКИН

Отключение света в Ростове-на-Дону 1 марта 2021 года: обесточивания будут происходить практически во всех районах города. Они будут обусловлены проведением технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В понедельник, 1 марта, с 9 до 14 часов отключения света ожидаются по адресам: ул. Войкова 125-137, 88-96; пер. 3-й Поселковый 3-11; пер. 4-й Поселковый 9-21, 4-20; пер. 5-й Поселковый 1-15, 2-16.

С 9 до 16 часов электроэнергия будет отсутствовать в пер. Гвардейский 45-57, 46-54; ул. Черепахина 115-135, 96-126; 3-й переулок; пер. Скрыпника 26-28 01.03.21 01.03.21 09=00 16=00

С 9 до 17 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители пер. Кабардинский 1-49, 2-52; пер. Осетинский 2-34, 1-39; пер. Кавказский 1-37, 2-36; пер. Казбекский 1-39, 2-50; пер. Тебердинский 2-56, 25-71; пер. Тувинский 1-59, 6-68; пер. Дзержинского 1-33, 2-64; пер. Поворотный 5-21, 2-22; ул. Гранитная 1-73, 2-64; пер. Паровозный 7-31, 8-26, просп. Шолохова 123-161; ул. Новомосковская 1-17, 2-34; ул. Полторацкого 25-67, 10-56; ул. Просвещения 1-3, 2-20; пер. Нальчинский 1-47, 2-44; ул. Куйбышева 1-25,10-30; ул. Шолохова 162-238; ул. Коммунаров 69-83, 1-11; ул. Горсоветская 2-52, 1-45; пер. Шахтинский 1-17, 2-16; пер. Егорлыкский 1-21, 2-22; ул. Сквозная 1-87, 2-84; ул. Пулковская 1-73, 2-78; ул. Новгородская 1-79, 2-74; ул. Кадровая 1-71, 2-92; ул. Керамическая 1-13, 6-12; пер. Кафельный 1-19, 2-18; пер. Крымский 2-24, 1-21; пер. Тихорецкий 2-34, 1-31; пер. Геленджикский 16-34, 15-35; пер. Новороссийский 1-33; ул. Вяземцева 35-57, 56-76; пер. Суздальский 1-11, 2-10; ул. Детская 196-244, 221-263; ул. Солидарности 219-291, 208-248; ул. Кржижановского 197-243, 222-264; пер. Роговский 1-69, 2-44; ул. Гарибальди 1-81, 2-78; пер. Равенства 5-67, 8-64; ул. Книжная 177-213, 196-246; ул. Новостроевская 173-219, 182-230; пер. Руднева 2-40, 58-78, 1-43, 61-73; пер. Коновалова 1-23, 2-20; пер. Днепродзержинский 2-26, 1-41; ул. Некрасовская 1-73, 4-18, 24-76; пер. Силикатный 19-25, 12; ул. Скачкова 26-30; ул. Портовая 101-181; пер. Булановский 1, 2-4; пер. Деревянко 2; ул. Самошкина 2-4, 1; ул. Перекопская 26, 21, 21/2, 21/7; ул. Демьяна Бедного 1-29, 2-20; пер. Народный 1, 6-10; пер. Ермака 1-31, 2-44; пер. Народный 3, 4-8; пер. Гудермесский 1-7, 2-16; ул. 2-я Краснодарская 151-159, 96/1, 96/7, 96, 96/6, 98/2; ул. 6-я Проектируемая 26А, 98; ул. Лисичанская 2-14, 7-19; ул. Ногинская 1-25, 2-32; ул. Куприна 1-37, 2-40; ул. Фадеева 1-39, 2-36; ул. Писемского 1-29, 2-38; ул. Стальского 1-41; ул. Лескова 11-31, 18-32; ул. Гомельская 1-19, 2-18; ул. Алма-Атинская 33-59, 44-98.

С 10 до 15 часов света не будет по просп. 40 лет Победы 246-308; ул. Красных Партизан 86-94, 81-87; ул. Каменогорская 1-11, 2-16; ул. Пахотная 135-191, 186-234; пер. Кузнецкостроевский 86-100, 61-83; ул. Новостроевская 221-245, 234-248; пер. Таллинский 36-48, 39-61.

А с 10 до 18 часов обесточат ул. Б. Садовая 71, 73, 75, 75/17.

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