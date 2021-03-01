В Ростове заработает третий мобильный пункт вакцинации от коронавируса

В Ростове откроется третий мобильный пункт вакцинации от коронавируса
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В донской столице в середине недели начнет свою работу третий мобильный пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции.
- Так, 4 марта состоится открытие третьего мобильного пункта вакцинопрофилактики от коронавируса в торговом центре «МЕГАМАГ» по адресу Пойменная, 1, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Работать на этой точке будут сотрудники ростовской городской больницы №8.
Сделать прививку в этом месте можно будет каждый день: в будни - с 13:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни - с 12:00 до 19:00. Стоит отметить, что пройти процедуру могут все жители Ростова вне зависимости от раи она проживания.
Если вы хотите сделать прививку именно в этом месте, то нужно иметь при себе стандартный пакет - паспорт, полис, СНИЛС и защитную маску. Напомним, вакцинация проводится только после предварительного медицинского осмотра врачом и является бесплатнои .
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Сделать прививку там можно в любой день, кроме воскресенья.
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