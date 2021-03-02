Отключение света в Ростове-на-Дону 2 марта 2021 года: ростовчанам предстоит остаться без света на несколько часов

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 2 марта 2021 года: без электричества останутся несколько районов города. Причиной отключений станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

Во вторник, 2 марта, с 9 до 16 часов без электричества останутся жители ул. 19-я линия 21-39; ул. 21-я линия 32-42, 33-49; ул. 23-я линия 34-50, 43-71; 25-я линия 30-68, 37-69; ул. 27-я линия 22-72, 25-89; ул. 1-я Пролетарская 4-22, 1-25; ул. 2-я Пролетарская 2-16, 1-19; ул. Богданова 2-24, 1-23; ул. Подвойского 2-10; ул. Листопадова 4-12, 1-31; просп. Кировский 46-48.

А с 9 до 17 часов света не будет на ул. Зорге 38/195, 40-42; ул. Калинина 179-195, 194/11; ул. Петрозаводская 37-39; ул. Ровенская 73-109, 74-130; ул. Содружества 9-17, 34-36; ул. Кржижановского 1-41, 2-56; ул. Герцена 13-61; пер. Норильский 1-9, 2-10; пер. Боковский 1-11; ул. Владиленская 1-53, 2-36; пер. Рационализаторский 1-31, 2-24; ул. Пахотная 1-31, 20-86; просп. 40 Лет Победы 150-162; пер. Молочный 88-93, 64-68.

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