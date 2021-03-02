Жителей микрорайона "Левенцовский" пообещали избаавить от бродячих собак

Власти избавят Левенцовку от бродячих собак Фото: "КП" Архив

Власти донской столицы пообещали жителям микрорайона "Левенцовский" избавить их от назревшей острой проблемы - бродячих собак. Об этом сообщили в городской администрации.

- Специалистами Городского центра управления численностью безнадзорных животных будет осуществлен отлов и необходимые мероприятия по вакцинации и стерилизации, - говорится в тексте сообщения.

Справиться с проблемой представители власти пообещали к середине текущей недели, то есть - к 4 марта. Кроме того, мэрия обратилась к горожанам с просьбой регулярно сообщать о тех в местах в городе, где происходит массовое скопление бездомных животных.

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