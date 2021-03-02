В Ростове снесут более 750 нелегальных торговых павильонов

В Ростове снесут 755 незаконных ларьков

В донской столице власти запланировали снести более 750 нелегальных торговых павильонов. Такой план разработан на весь 2021 год. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- В настоящее время ведётся работа по формированию реестра НТО, подлежащих демонтажу в 2021 году. В ходе плановых рейдовых мероприятий на территории пяти районов города уже выявлено и включено в реестр 755 объектов, - рассказал начальник городского управления торговли и бытового обслуживания Константин Тихонов.

Но, как позже заметил Тихонов, в городе существует проблема повторной установки снесенных павильонов после возврата объекта лицам, возместившим ущерб бюджету. Это значительно снижает эффективность такого рода мероприятий.

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Работы идут в рамках судебных претензий.

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