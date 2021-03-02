Виктория Лопырева покрасовалась в салоне дорогого Lamborghini стоимостью в 1802 пенсии

Виктория Лопырева продемонстрировала новую машину. Фото: аккаунт Виктории Лопыревой в Инстаграм

Ростовская модель Виктория Лопырева похвасталась элитной иномаркой Lamborghini.

Девушка опубликовала в своих сторис в соцсети Инстаграм видеозапись, на которой показала люксовый автомобиль, на котором она, похоже, собирается ездить по Дубаю. Ростовчанка продемонстрировала кожаный салон машины и показала, как ее двери плавно открываются наверх. Виктории по душе пришелся черный цвет самого автомобиля, а внутри кресла и обивка были ярко-желтого цвета. Модель даже попробовала себя в качестве водителя дорогого авто.

В тексте на видео девушка поинтересовалась тем, нравится ли ее подписчикам машина.

- Нравится тачка? - написала Лопырева.

Стоимость такого элитного авто составляет 28 миллионов рублей. Что если смотреть в пересчете будет составлять 1802 выплаты пожилым людям.

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