Ростовчане вновь пожаловались на грязь на закрытом мосту на улице Малиновского

Грязь на мосту Малиновского вновь вызвала негодование горожан. Фото: "Ростов Главный" Фото: Соцсети

В донской столице местных жителей вновь не устроило состояние тротуара на мосту на улице Малиновского. Свои жалобы они высказали в одном из городских пабликов в соцсети.

Напомним, что путепровод был закрыт для движения еще 4 января, чтобы рабочие смогли беспрепятственно продолжать ремонт. Мост сделали доступным только для пешеходов. Но даже они очень недовольны его состоянием. Жуткая грязь тянется по всему путепроводу, и по словам горожан, чтобы пройти из одного конца в другой, приходится играть в очень "занимательную" игру под названием "Найди тротуар".

«У меня сестра и муж каждый раз по шею в грязи, когда проходят по мосту», - пожаловалась одна из пользовательниц.

Но нашлись и те, кто посчитал, что достаточно уже придираться и искать недостатки в строящемся мосте.

«Что вы все прицепились к этому мосту! То вопили, что его надо делать, а теперь вопите, что его плохо делают. Определитесь», - заявил ростовчанин.

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Мост на Малиновского смогут открыть для движения уже летом.

Власти Ростова рассказали о ходе строительства и извинились перед горожанами за неудобства.

АЛЛО!

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