В донском регионе коронавирус унес жизни еще 14 человек

В Ростовской области от коронавируса скончались еще 14 человек Фото: Дарья ИВАНОВА

В Ростовской области продолжает расти количество жертв новой коронавирусной инфекции. Только за минувшие сутки врачи не смогли спасти жизни еще 14 человек. Такие результаты были предоставлены в Роспотребнадзор после патолого-анатомических вскрытий, произведенных медиками.

- Новыми жертвами коронавируса стали восемь женщин, 44, четыре по 62 года, 77, 81, 82 лет, и шестеро мужчин – 65, 68, 70, 75, 79, 89 лет, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Стоит отметить, что все скончавшиеся имели хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, за весь период количество летальных исходов от новой коронавирусной инфекции достигло 3 129 случаев.

Кроме того, в тяжелом состоянии находится еще 131 человек. Все больные подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, врачи каждый день борются за их жизни.

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