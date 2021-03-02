Рвут кошек и пугают прохожих: жители Александровки пожаловались на агрессивных бродячих собак

Бродячие собаки продолжают устрашать ростовчан Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В донской столице жители еще одного микрорайона пожаловались на стаи бродячих собак. О происходящем они рассказали в одном из городских пабликов в соцсети.

Неприятное соседство досталось ростовчанам, живущим в Александровке, в частности, на улице Краеведческой. Местные жители утверждают, что пройти мимо дома № 13 практически не предоставляется возможным, так как тут же подбегает свора собак и начинает набрасываться на любого прохожего.

- Прибегают стаи собак по 10-20 голов, нападают на людей, кошек рвут на части прямо у всех на глазах», - написал автор поста.

Горожане отметили, что сами они уже никак не могут справиться с агрессивными животными и очень просят помощи городских властей.

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Животные будут отловлены до 4 марта.

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