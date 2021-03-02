В Ростовской области от коронавируса вакцинировались более 78,5 тысячи человек

В Ростовской области продолжается массовая вакцинация. ФОТО: Архив "КП"

В Ростовской области с каждым днем все больше и больше человек прививаются от новой коронавирусной инфекции. В настоящее время спасительный укол уже сделали 78 628 человек.

- Только за минувшие сутки от коронавируса привились 2 863 человека, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Напомним, что прививка от этого опасного вируса делается в два этапа. Сначала в выбранный день делается первый укол вакциной "Спутник V". Следующий надо сделать ровно через три недели. Полный курс из общего количество привитых, а именно двукратное введение вакцины, прошли 22 259 человек, а за вчерашний день - 2 328.

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