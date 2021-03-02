В Ростовской области задержали похитителей бытовой техники

В Ростовской области поймали двух похитителей аппаратуры
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростовской области задержали двух молодых людей, подозреваемых в совершении кражи.
В неклиновский отдел полиции обратился местный житель, который сообщил, что из его дома пропали телевизор, газовая колонка, пылесос, музыкальный центр, лодочный мотор и газонокосилка. Оперативники занялись поисками злоумышленников и по горячим следам задержали двух подозреваемых 24 и 27 лет. Позже стало известно, что один из них ранее уже был судим.
- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Полицейские выяснили, что злоумышленники были соседями потерпевшего. Они дождались, пока владелец дома уедет, разбили окно и забрали технику. Похищенное они принесли на свой участок, а часть даже успели перепродать. Но правоохранители установили место сбыта и изъяли все похищенное, имущество вернут законному владельцу.
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