В Ростовской области задержали похитителей бытовой техники

В Ростовской области поймали двух похитителей аппаратуры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области задержали двух молодых людей, подозреваемых в совершении кражи.

В неклиновский отдел полиции обратился местный житель, который сообщил, что из его дома пропали телевизор, газовая колонка, пылесос, музыкальный центр, лодочный мотор и газонокосилка. Оперативники занялись поисками злоумышленников и по горячим следам задержали двух подозреваемых 24 и 27 лет. Позже стало известно, что один из них ранее уже был судим.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Полицейские выяснили, что злоумышленники были соседями потерпевшего. Они дождались, пока владелец дома уедет, разбили окно и забрали технику. Похищенное они принесли на свой участок, а часть даже успели перепродать. Но правоохранители установили место сбыта и изъяли все похищенное, имущество вернут законному владельцу.

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