Добытчик полезных ископаемых нанес вред почве на миллион рублей

В Ростовской области ищут злоумышленника, повредившего почву Фото: "КП" Архив

В Ростовской области следователи выясняют обстоятельства дела по нанесению вреда почве.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 246 УК РФ "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ".

На данный момент следователям удалось выяснить, что в июне 2020 года 48-летний мужчина добывал камень-песчаник на чужом земельном участке в хуторе Чекунов Красносулинского района, который был предназначен для сельского хозяйства, но не имел на это разрешения. В результате чего он причинил сильный ущерб плодородному слою почвы, который по расчетам службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору составил более одного миллиона рублей.

В настоящее время следователи проводят проверку по уголовному и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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