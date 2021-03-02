В Ростове задержали пожелавшего покататься на машине знакомой злоумышленника

В Ростовской области пьяный дончанин угнал автомобиль знакомой и поехал кататься Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отдел полиции в селе Заветное обратились бдительные соседи. Они сообщили участковому о том, что один из их соседей в нетрезвом состоянии катается на угнанном автомобиле ВАЗ-21150. Кроме того, он грубо нарушал все возможные правила дорожного движения. Полицейский отреагировал вовремя и трагедий удалось избежать, он оперативно задержал "гонщика". Его доставили в местный отдел полиции для разбирательства.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и составлен протокол по статье 12.7 КРФ об АП «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». Ему избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Полицейские выяснили, что 38-летний дончанин выкрал автомобиль своей знакомой, взял ключи и поехал кататься в нетрезвом состоянии. Полицейские сообщили хозяйке о том, что ее машина угнана и возвратили ей транспортное средство.

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