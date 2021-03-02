Следователи начали проверку по факту выдачи сиротам непригодных для жилья квартир

В Ростове следователи выясняют обстоятельства выдачи некачественных квартир сиротам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростовские СМИ сообщили, что несколько детей-сирот получили непригодные для жилья квартиры. Следователи начали доследственную проверку по факту происходящего. Поручил ее провести руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области Аслан Гарунович Хуаде.

- В рамках проверки следователи установят все обстоятельства и проверят доводы, озвученные в СМИ, дадут правовую оценку произошедшему, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

В СМИ прошла информация, что в полученных сиротами квартирах трескаются стены, проваливаются полы, котлы отопления не работают, на стенах плесень и сырость. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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