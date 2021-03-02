Кражу из автомобиля раскрыли донские полицейские

В Ростовской области раскрыли кражу из автомобиля Фото: "КП" Архив

В Ростовской области полицейские раскрыли кражу из автомобиля автомобиля.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Перед этим в новочеркасский отдел полиции обратился житель одного из близлежащих поселков и сообщил, что у него из автомобиля марки Mitsubishi пропали два мобильных телефона, видеорегистратор, а также ключи от дома и автомобиля.

Правоохранителям удалось по горячим следам задержать 19-летнего местного жителя. Он свою вину отрицать не стал и сообщил, что ночью увидел иномарку с открытым окном, воспользовался тем, что поблизости никого не было и похитил из авто все, что было ценное.

В настоящее время похищенное изъято и возвращено законному владельцу.

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По результатам проверки будет принято решение.

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