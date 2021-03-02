Бухгалтера школы заподозрили в служебном подлоге и мошенничестве

В Ростове бухгалтер школы присвоила почти два миллиона рублей Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В донской столице задержали бухгалтера одной из местных школ по подозрению в мошенничестве и служебном подлоге.

- В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователям удалось выяснить, что подозреваемая с февраля 2015 года по март 2018 года она использовала свое служебное положение и зная точную сумму зарплаты, которую она должна была выплатить сотрудникам школы и самой себе, она перечислила на собственный счет 1,9 миллиона рублей. Этим она причинила материальный ущерб образовательному учреждению.

В настоящее время в отношении злоумышленницы были возбуждены уголовные дела по статьям 159 "Мошенничество" и 292 УК РФ "Служебный подлог".

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