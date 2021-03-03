Отключение света в Ростове-на-Дону 3 марта 2021 года: электричество отключат в большинстве районов города

В Ростове пройдут новые отключения света Фото: Алексей ФОКИН

Отключение света в Ростове-на-Дону 3 марта 2021 года: электричеством горожане не смогут воспользоваться в течение нескольких часов. Причиной отключений станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В среду, 3 марта, с 9 до 16 часов отключения света ожидаются по адресам: просп. Кировский 46-48; просп. Шолохова 121, 121А, 190-210; ул. Коммунаров 69-83, 1-11; ул. Кабардинская 1-49, 2-28; ул. Горсоветская 52; пер. Шахтинский 1-17, 2-16; пер. Егорлыкский 1-21, 2-22; ул. Кржижановского 245-265, 264-282; ул.Солидарности 248-268, 291-305; пер. Одоевский 1-15, 2-18; пер. Багаевский 7-25, 2-34; пер. Таллинский 1-37, 2-34; пер. Кавказский 1-23А, 2-22; пер. Казбекский 1-19, 2-30; пер. Тебердинский 1-37, 2-32; пер. Тувинский 6-58, 29, 47-55; ул. Куйбышева 1-25, 10-30; просп. Шолохова 214, 222-232; ул. В Нольная 35-41, 22; ул. Налбандяна 86-92; ул. 2-я линия 18-46, 31-77; ул. Серова; ул. Шостаковича,; ул. Сурикова; ул. Гнесина; пер. Грабаря; ул. Свиридова; ул. Гераневая 1-35, 2-58; ул. Обаятельная 1-25, 2-14; пер. Одуванчиковый; пер. Тенистый; пер. Прохладный; пер. Ромашковый; пер. Рябиновый; ул. Шостаковича 13-29; ул. Крамского 2-20; ул. Поленова 1-17, 2-18; ул. Солидарности 131-209, 116-178; ул. Владиленская 201-243, 136-170; пер. Молочный 31-69, 36-62; пер. Ударников 29-39, 22-42; пер. Кр. Звезды 23-33,22-32; пер. Гельца 21-37, 18-26; ул. Журавлева 37-39, 30-48; ул. Социалистическая 164-186, 167-181; ул. Б. Садовая 142-144; пер. Крепостной 59; ул. Журавлева 12-30, 11-31; ул. Очаковская 1-25, 2-28; ул. Кр.Зорь 67-105, 76-110; ул. Петровская 55-59, 80-82, 90; ул. Станиславского 141-185, 188-248; ул. Социалистическая 166.

С 9 до 17 часов электричество отключат по ул. Белореченская 1-5; пер. Гродненский 2-6, 3-9; ул. Достоевского 6-62, 1-49; ул. КИМа 2-16, 1-35; пер. Кумский 2-6, 3-7; пер. Майкопский 2-18, 7-33; ул. Песчаная 4-24, 1-15; ул. Писательская 10-52, 7-65; пер. Силикатный 14-26, 29-47; пер. Сулинский 1-15; ул. Республиканская 143-159; пер. Веселый 18-34; ул. Скачкова 34-42, 25-31; пер. Бурный 1-23; пер. Олимпийский 60, 1; ул. Кима 1; пер. Подпольный 9-15; ул. Минераловодская 101-165, 80-146; пер. Чухновский 1-15, 2-8; пер. Перовский 33-37; 34-38; ул. Гусева 104; ул. Собино 111-131, 126-144; ул. Черепахина 33-91, 16-70; ул. Катаева 67-91, 46-70; ул. Варфоломеева 15-49, 34-68; пер. Приволжский 3, 4-30; 1-й переулок 1-37, 4-40; 2-й переулок 19-21; ул. Малюгиной 1-61, 4-42; ул. Филимоновская 35-37, 2-8.

С 9:30 до 18 часов света не будет по ул. 2-я Краснодарская 1-21, ул. Кулагина 2-6, 12-26, 7, 11; ул. Международная 7-23, 12-24; ул. Плеханова 1-19, 24-66; ул. Ревкомовская 1-33, 2-30; ул. Свердловская 2-24, 13-47; пр. Стачки 51-79, 32А, 79/2, 51/2.

С 13 до 17 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители ул. 9-я линия 1-19, 2-20; ул. 11-я линия 1-9, 2-12; ул. Закруткина 31-35; ул. Советская 26-32.

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