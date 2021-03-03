В "зеленых" и "желтых" районах Ростовской области могут снять еще часть ограничений

Новые послабления ограничений могут ожидать дончан. Фото: правительство РО

В донском регионе анонсировали новые послабления, касающиеся коронавирусных ограничений. Стоит отметить, что в случае их принятия они коснутся только "желтых" и "зеленых" районов и городов Ростовской области.

- Мы рассматриваем новые предложения сейчас. Если увидим, что ситуация стабильна, нет никаких угроз, то соответствующие документы согласуем и они будут подписаны. Об этом мы людей, конечно же, проинформируем, - сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Часть послаблений коснутся работы медицинских учреждений, службы занятости населения и проведения спортивных соревнований в регионе. Таким образом, планируется возобновить оказание плановой медицинской помощи. Возобновится плановая госпитализация, но пока занять можно будет только 50% коек. Будет восстановлена и работа амбулаториев, но записаться на прием к врачу или на обследование можно будет только дистанционно.

Губернатор лично пообщался и с главами районов все еще находящихся в "красной" зоне. Они отчитались о принимаемых мерах. Василий Голубев также напомнил им, что они лично отвечают за работу по недопущению распространения коронавируса и за организацию вакцинации.

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