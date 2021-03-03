Аквадискотека по-ростовски: выпавший весной снег подкинул проблем горожанам

Машины засыпало снегом
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Снег в самом начале весны – редкое явление для одного из самых южных городов страны. Ростовчане этим утром не могли пройти по привычным маршрутам из-за того, что на дорожках образовалась снежная каша и лужи.
Пройти по привычным маршрутам ростовчанам давалось с трудом. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону" Ярослав Линцов
Этим утром хуже всего пришлось автомобилистам. После резкого похолодания некоторым пришлось очищать свои машины от льда.
Улицы засыпало снегом 3 марта. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону" Инна Волкова
На борьбу с последствиями непогоды власти выделили коммунальную технику. Специалисты в ближайшие часы очистят дороги от осадков.
Этим утром ростовчане увидели непривычную картину для марта. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону" Vladi Slav
Стоит отметить, что на этой неделе снега больше не ожидается. Синоптики прогнозируют скорое потепление. По-настоящему весенняя погода ждет ростовчан в выходные дни, которые из-за Международного женского дня будут чуть длиннее.
Река Дон в марте 2021 года. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону" Иван Дюжиков
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