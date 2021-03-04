Отключение света в Ростове-на-Дону 4 марта 2021 года: улицы обесточат из-за технических работ

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 4 марта 2021 года: сотни ростовчан останутся без электричества на несколько часов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В четверг, 4 февраля, с 9 до 16 часов отключения света ожидаются по ул. Шаумяна 8-12, 11-13, 3-5; ул. Б. Садовая 20, 28. 30; пер. Братский 27, 30-34; ул. Серафимовича 11; ул. Социалистическая 23-25; 11-15, 16-22; ул. Малюгиной 131-161, 102-126; пер. Островского 119-121; пер. Халтуринский 105-109, 150-168; ул. Филимоновская 68-86.

С 9 до 17 часов света не будет по ул. 7-я линия 65-87, 66-96; ул. 9-я линия 51-87, 68-84; ул. Листопадова 93-109, 62-90; ул. 1-я Пролетарская 67-71, 64-68; ул. Заводская 67-99; ул. 2-я Заводская 77А, 54-82; пер. 2-й Кирпичный 6 (аб.); ул. 3-я Литературная 51/6 (аб.); пер. 1-й Самобытный 1-7, 2-10; пер. 2-й Самобытный 1-5, 2-4, 75/2; пер. 3-й Самобытный 1-13, 2-10; пер. 4-й Самобытный 1-3, 2-4; пер. 5-й Самобытный 1-13, 2-10; пер. 6-й Самобытный 1-11, 2-10; пер. 7-й Самобытный 1-19; ул. Закруткина 38-62, 35-47; ул. Советская 32-44; ул. Мясникова 75-93; ул. 1-я линия 14-40, 15-31; ул. 3-я линия 20-32, 15-33; ул. 5-я линия 2-26, 1-31; ул. 7-я линия 1-21, 2-20; ул. 9-я линия 2-4; ул. Самаркандская 6-16, 5-17; ул. Витебская; ул. Алданская; ул. Ландшафтная; пер Госпитальный 45-71,50-76; пер.Местный; пер.Чалтырский 33-49,30 -50; пер.Оршанский; ул. Кантемировская, пер.Железногорский; ул. Трудящихся 155-175, 138-152; пер. Безымянный 24-28.

С 10 до 14 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители ул. Суворова 23, 32, 34, 39, 43; ул. Чехова 37/29, 56-58; ул. Б. Садовая 89.

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