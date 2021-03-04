В Ростовской области заблокировали сайты, незаконно продававшие лекарства от COVID-19

В Ростовской области заблокировали сайты, незаконно торговавшие препаратами от коронавируса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В донском регионе оказались заблокированы 12 сайтов, на которых велась торговля лекарствами для лечения новой коронавирусной инфекции и ее осложнений. Об этом сообщили в пресс-службе территориального органа Росздравнадзора.

- Особенной популярностью на сайтах-нарушителях пользовались дорогостоящие антикоагулянты. Все сайты-нарушители были заблокированы, - говорится в тексте сообщения.

Сайты проверяются на наличие таких нарушений ежедневно. Заблокированные сайты были обнаружены всего за неделю. Стоит отметить, что в Российской Федерации разрешена дистанционная продажа лекарств, но у продавца для этого на руках должно быть специальное разрешение.

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Специалисты справились с этим за два дня.

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