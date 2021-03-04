Власти решили оставить один ковидный госпиталь в Ростове

Ковидный госпиталь останется на базе горбольницы № 20.Фото: Архив КП

Созданные в Ростове временные госпитали для лечения людей с коронавирусом расформировывают. В частности, к работе в прежнем режиме возвращается городская больница №6. Об этом стало известно во время визита главы администрации города Алексея Логвиненко.

- Заболеваемость коронавирусом в городе идет на спад, - сообщает глава администрации. - Мы поэтапно возвращаемся к прежней жизни, возобновляем плановую медицинскую помощь пациентам.

Сейчас пациентов с коронавирусом лечат на базе ОКДЦ «Здоровье» и ЦГБ, а также в больнице № 20. Принято решение о том, чтобы в последствии расформировывать ковидные этажи в больницах, где ведется плановый прием. По этой причине решено оставить для госпиталя горбольницу № 20.

Прием ковидных больных уже прекратила ростовская больница № 6. После выписки последнего пациента с COVID-19 госпиталь закроют, а после проведут масштабную дезинфекцию и вернутся к работе в допандемийном режиме.

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