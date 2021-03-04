В Ростовской области ведутся поиски 45-летнего мужчины из Шахт

Мужчина не выходит на связь с родственниками. Фото: «Лиза Алерт Юг»

В Ростовской области разыскивают 45-летнего Владислава Валентиновича Чистякова, который вышел из дома в Шахтах 28 февраля и исчез. С того момента прошла почти неделя, а вестей о мужчине пока все еще нет.

- Пропавший дончанин может находиться в любом населенном пункте донского региона, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг».

По их словам, рост пропавшего около 176 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы темно-русые и короткие, глаза серого цвета.

В день исчезновения шахтинца Владислава Чистякова видели одетым в голубую куртку.

Волонтеры просят оказать помощь в поисках и откликнуться тех, кто что-либо знает или видел.

Ранее пропавшего мужчину из Красносулинского района Ростовской области нашли мертвым. Следователи устанавливают обстоятельства смерти дончанина.

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