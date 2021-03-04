Батайчанка сбежала с сыном от бывшего мужа после решения суда

Мать увезла сына в неизвестном направлении. Фото: Управление ФССП России по Ростовской области

На территории донского региона ищут 15-летнего Антона Белякова, которого мать выкрала и увезла из Сургута. Ребенок по решению суда должен был жить с отцом, но женщина с этим решением была не согласна. Это вынудило ее пойти на крайние меры и уехать с мальчиком.

- Несовершеннолетний ребенок объявлен в федеральный розыск, - рассказали в пресс-службе Управления ФССП России по Ростовской области.

Маму с мальчиком искали в Батайске, где она когда-то проживала. Но эта попытка не увенчалась успехом. Судебный пристав пришел по адресу, однако ни должницы, ни ее несовершеннолетнего ребенка там не нашел.

Ситуация осложняется еще и тем, что решением суда женщину обязали платить алименты, по которым у нее уже накопился долг. Может ли мать сейчас обеспечить ребенка продуктами питания, одеждой и лекарствами - неизвестно.

Сейчас в Ростовской области также разыскивают 45-летнего пропавшего мужчину из Шахт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Трогательные письма, концерты на дому и поделки к празднику": Ростовский почтальон каждый год получает поздравления на 8 марта и 23 февраля

Мы узнали, почему у Ольги Пелипенко в год на один праздник всегда больше (подробности)

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.