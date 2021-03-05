Отключение света в Ростове-на-Дону 5 марта 2021 года: без электричества останутся десятки ростовчан

В Ростове пройдут новые отключения света Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 5 марта 2021 года: электричество отключат в разных районах города. Причиной отключений было названо проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В пятницу, 5 марта, с 9:30 до 12 часов без электричества останутся жители просп. Коммунистический 35/1, 35, 35/2, 37, 37/1.

С 9 до 15 свет отключат на ул. Малюгиной 131-161, 102-126; пер. Островского 119-121; пер.Халтуринский 105-109, 150-168; ул. Филимоновская 68-86 05.03.21 05.03.21 09=00 15=00

С 9 до 16 часов электричества не будет по адресам: пер. Белозерский 48, 48А; ул. Белореченская 23-29; пер. Ботанический Спуск 1А, 3; пер. Гродненский 1; ул. Лесопарковая 4, 10-28, 40-54, 13-17; ул. Родниковая 1-17, 2Б, 2Г, 11А, 17А; ул. 5-я линия 4; ул. Закруткина 41/43, 52/10; ул. Советская 44, 46.

С 9 до 18 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители ул. Малюгиной 214А, 218, 226-228, 232; пер. Университетский 137-139.

А с 10 до 12 часов будет обесточена ул. Зорге 25/4, 33/6, 25/3, 56/4.

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