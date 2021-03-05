В Ростовской области медики не смогли спасти от смерти еще 18 пациентов с коронавирусом

Люди продолжают умирать после заражения коронавирусом

На территории донского региона медики продолжают борьбу с пандемией коронавируса. Врачи не смогли спасти жизни 3198 человек, в том числе за минувшие сутки 18 пациентов. Об этом стало известно в пятницу, 5 марта.

- COVID-19 унес жизни по девять жизней женщин и мужчин. Все они имели сопутствующие заболевания, осложняющие лечение. Возраст умерших от 48 до 93 лет, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

С момента начала пандемии медики не спасли жизни 3198 человек.

Сейчас в больницах получают лечение 1589 пациентов, из которых в тяжелом состоянии -18. Врачи подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких всего 135 человек.

Общее число людей с подтвержденным коронавирусом на Дону достигло 74418 человек. Многие люди легко перенесли болезнь и получали все необходимое лечение и бесплатные препараты на дому.

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