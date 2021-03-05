Губернатор Ростовской области потребовал улучшить качество воды в Ростове

Глава региона встретился с представителями организации, поставляющей воду в квартиры горожан. Фото: правительство Ростовской области

Жители донской столицы продолжают жаловаться на качество воды, которая поступает в квартиры из кранов. Люди отказываются пить мутную жижу с запахом рыбы. На проблему обратил внимание губернатор. Руководитель лично приехал в «Водоканал» и потребовал решить проблему. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Нужно создать рабочую группу вместе с представителем «Водоканала». Отработайте все меры, - говорит Василий Голубев. - Предоставьте исчерпывающую информацию по исправлению ситуации.

Представители организации пояснили, что проблему с запахом могла бы решить специальная установка. Оборудование уже куплено, пройдены первые испытания. Но сейчас эта техника не работает из-за того, что ее запуск был отложен до начала цветения воды в реке Дон.

Во время встречи специалист ростовского «Водоканала» сказал, что в течение десяти дней установка начнет очищать воду от водорослей и прочих посторонних примесей.

«Комсомольская правда-Ростов» ранее сообщала о том, что жалобы на воду поступали от людей, проживающих в Северном и Западном жилых массивах, в Александровке, а также Суворовском.

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