В Ростове начались поиски 37-летнего мучины

Мужчину ищут уже третий день. Фото: "ЛизаАлерт Юг"

В донской столице начались поиски пропавшего Алексея Викторовича Станева. 37-летний мужчина исчез 3 марта. После этого дня о нем ничего не известно.

- Ростовчанин может находиться в любом населенном пункте Ростовской области, - сообщили волонтеры регионального поискового отряда "ЛизаАлерт Юг".

Пропавший высокого роста - около 185 сантиметров, он среднего телосложения, волосы светло-русые с проседью, глаза зеленого цвета.

В последний раз его видели в темно-синей куртке, синих джинсах и кроссовках такого же цвета, а на голове у него была серо-синяя шапка. При себе у пропавшего мужчины были документы на его имя.

Родственники Алексея Станева крайне обеспокоены его внезапным исчезновением. Мужчина три дня не приходит домой, не отвечает на звонки и сообщения в мессенджерах и социальных сетях.

В Ростовской области также ищут Ирину Станиславовну Бударину, которая вышла из дома в Волгодонске и пропала.

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