В донской столице рухнувшее дерево рухнуло на проезжую часть

В Ростове упавшее дерево перегородило проезд машинам. Фото: "Это Ростов" Фото: Соцсети

Из-за сильного ветра в донской столице на проезжую часть рухнуло огромное дерево.

- Перегородило две полосы, проезда нет, - рассказали о произошедшем ростовчане в одном из городских пабликов в соцсети.

Инцидент произошел в пятницу, 5 марта, в микрорайоне Александровка на улице Вересаева в районе дома № 111. Ростовчане опубликовали снимки последствий произошедшего. Пользователи не смогли удержаться от комментариев по поводу произошедшего.

«Ну хоть никого не прибило…ветер адский», «Слишком близко посажены. И дерево гнилое, Почему-то не спилено», - высказали свое мнение под постом с фотографиями горожане.

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