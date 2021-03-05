В Ростове общественники показали, как будет выглядеть парк "Дружба". Фото: "Городской патруль"

В донской столице обнародовали проект преображения парка "Дружба" в Северном микрорайоне Ростовской области.

Дизайн-проект парка опубликовала ростовская активистка Елена Хатламаджиян в сообществе общественной организации «Городской патруль» в социальной сети. Но женщина отметила, что ей бы совсем не хотелось, чтобы парк застроили.

- Мы хотим видеть наш парк "Дружба" без любой застройки! Пусть все задуманное сбудется! - поделилась своим мнением активистка.

В комментариях ростовчане написали, что на данный момент там не хватает только площадки для выгула собак.

«Хорошо, если там сделают площадку для собак и выделят немного места у воды для них. Чтобы собачники не мешали когда приводят поплавать своих собак и не было ругани. Пусть у всех будет уютный уголок у воды», - написала одна из подписчиц сообщества.

Хатламаджиян ответила что площадка для выгула животных, согласно проекту, должна появиться, а вот вход на пляж с собаками должен быть категорически запрещен федеральным законом.

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Главное условие - не трогать деревья.

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