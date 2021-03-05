В Ростове грузовик застрял в яме на газоне

В Ростове водитель большегруза увяз в яме. Фото: "Регион 61" Фото: Соцсети

В донской столице один из водителей большегруза застрял в яме на газоне. О произошедшем рассказали в одном из городских пабликов в соцсети.

Инцидент произошел в пятницу, 5 марта, днем на проспекте Коммунистическом. По словам очевидцев, водитель попросту не заметил ямы и увяз в ней одним колесом. При попытке выбраться машина сильно наклонилась, но водитель был достаточно опытный и смог вытащить свой застрявший большегруз.

После произошедшего, во избежание повторения подобных случаев, водитель прикрыл яму деревянным щитом и уехал.

Автор публикации разместил видео, на котором показал еще застрявшую машину. Пользователи в комментариях не стали жалеть застрявшего в яме водителя.

"Нужно ездить по дороге, а не по газону", - написал один из подписчиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В донской столице рухнувшее дерево рухнуло на проезжую часть.

Растение перекрыло проезд автомобилям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.