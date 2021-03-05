В Ростове грузовик застрял в яме на газоне

В Ростове водитель большегруза увяз в яме. Фото: "Регион 61"
Фото: Соцсети
В донской столице один из водителей большегруза застрял в яме на газоне. О произошедшем рассказали в одном из городских пабликов в соцсети.
Инцидент произошел в пятницу, 5 марта, днем на проспекте Коммунистическом. По словам очевидцев, водитель попросту не заметил ямы и увяз в ней одним колесом. При попытке выбраться машина сильно наклонилась, но водитель был достаточно опытный и смог вытащить свой застрявший большегруз.
После произошедшего, во избежание повторения подобных случаев, водитель прикрыл яму деревянным щитом и уехал.
Автор публикации разместил видео, на котором показал еще застрявшую машину. Пользователи в комментариях не стали жалеть застрявшего в яме водителя.
"Нужно ездить по дороге, а не по газону", - написал один из подписчиков.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В донской столице рухнувшее дерево рухнуло на проезжую часть.
Растение перекрыло проезд автомобилям.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
ВНИМАНИЕ!
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.
Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.
АЛЛО!
Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!
Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.