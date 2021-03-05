В Ростовской области местного бизнесмена заподозрили в мошенничестве и подделке документов

В Ростове местного бизнесмена заподозрили в мошенничестве и подделке документов Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростовской области в отношении директора одной из местных коммерческих организаций возбуждено сразу два уголовных дела по статьям 159 "Мошенничество" и 327 УК РФ "Подделка документов".

- В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области

Следователи выяснили, что в сентябре 2018 года подозреваемый по госконтракту должен был возвести физкультурно-оздоровительный комплекс в одном из образовательных учреждений Октябрьского района. Работы он выполнил, но заказчику он предоставил фальшивые документы о том, какие были использованы материалы и оборудование, а также о том, какие были проведены работы.

Таким образом, организация получила более 600 тысяч рублей за фактически невыполненные работы. Тем самым был нанесен урон районному и областному бюджету на эту же сумму.

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